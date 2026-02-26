Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe

Swiss Prime Site hat erfolgreich eine grüne Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit in 2032, zu einem Zinssatz von null Prozent und einer Wandlungsprämie von 24.0% platziert



26.02.2026 / 17:23 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Zug, 26. Februar 2026

Die Anleihe ist zinslos und hat einen Wandlungspreis, der mit einer Prämie von 24.0% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Swiss Prime Site Aktien über die nächsten vier aufeinanderfolgenden Handelstage ab dem heutigen Datum festgelegt wird.

Swiss Prime Site beabsichtigt, den Nettoerlös zur teilweisen Refinanzierung ihres ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V., sowie zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss ihres Green Financing Frameworks zu verwenden.

Diese Transaktion stärkt die diversifizierte und konservative Finanzierungsstrategie von Swiss Prime Site und verlängert zusätzlich die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten.

Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») hat heute durch die Ausgabe einer CHF 350 Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2032 (die «SPS Wandelanleihe») eine Finanzierung aufgenommen, wandelbar in bestehende Namenaktien von Swiss Prime Site (die «Aktien»).

Die SPS Wandelanleihe ist zinslos, wird zu einem Ausgabepreis von 100% ihres Nennwerts angeboten und am 5. März 2032 zum Nennwert zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 0,0 % pro Jahr entspricht. Unter bestimmten, für solche Wandelanleihen üblichen Umständen, kann die Wandelanleihe vorzeitig zurückgezahlt werden.

Gemäss ihren Bedingungen kann die SPS Wandelanleihe nach Wahl ihrer Inhaber, zu dem geltenden Wandlungspreis in Aktien umgewandelt werden, der zunächst mit einer Prämie von 24.0% auf dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen 26. Februar 2026 (einschliesslich) und 3. März 2026 (einschliesslich) festgelegt wird (der «Referenzkurs»). Der Wandlungspreis kann gemäss den Bedingungen der SPS Wandelanleihe angepasst werden.

Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime Site ihre diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie unter Einsatz einer breiten Palette verfügbarer Finanzierungsinstrumente, verlängert die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten und sichert sich Kapital zu attraktiven Konditionen. Der Nettoerlös aus der SPS Wandelanleihe wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von CHF 275 Mio. an ELM B.V. und zur Finanzierung förderfähiger grüner Immobilieninvestitionen gemäss des Green Financing Frameworks von Swiss Prime Site verwendet.

Der Referenzkurs wird so bald wie möglich nach dessen Festsetzung am 3. März 2026 bekannt gegeben. Die Auszahlung wird am oder um den 5. März 2026 erwartet (das «Auszahlungsdatum»). Der offizielle Referenzkurs und der endgültige Wandlungspreis der Anleihe werden am Ende des vier Handelstage umfassenden Durchschnittszeitraums bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der SPS Wandelanleihe hat sich Swiss Prime Site, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und regulatorischen Anforderungen, zu einer Lock-up Periode verpflichtet, die 90 Tage nach dem Auszahlungsdatum endet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations, Florian Hauber Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swissMedia Relations, Patrick Friedli Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Prime Site AG Poststrasse 4a 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 (0)58 317 17 17 E-Mail: info@sps.swiss Internet: www.sps.swiss ISIN: CH0008038389 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2282432

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282432 26.02.2026 CET/CEST