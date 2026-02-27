Bauausgaben in den USA ziehen zum Jahresende an

Washington, ⁠27. Feb (Reuters) - Der US-Bausektor hat im Dezember wie erwartet etwas zugelegt.

Die Bauausgaben stiegen ‌um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium ⁠am ⁠Freitag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet, nach einem Plus von 0,5 Prozent im November. ‌Die Ausgaben kletterten auf ‌das Jahr hochgerechnet insgesamt auf 2,17 Billionen ⁠Dollar. Im privaten Bau ging ‌es etwas ⁠überdurchschnittlich um 0,5 Prozent nach oben, auf 1,65 Billionen Dollar. Bauausgaben ‌für ⁠die Industrie hingegen ⁠sanken deutlich um 2,5 Prozent auf 201 Milliarden Dollar.

(Bericht vom Reuters-Büro Washington, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)