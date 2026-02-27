Bauausgaben in den USA ziehen zum Jahresende an
Washington, 27. Feb (Reuters) - Der US-Bausektor hat im Dezember wie erwartet etwas zugelegt.
Die Bauausgaben stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet, nach einem Plus von 0,5 Prozent im November. Die Ausgaben kletterten auf das Jahr hochgerechnet insgesamt auf 2,17 Billionen Dollar. Im privaten Bau ging es etwas überdurchschnittlich um 0,5 Prozent nach oben, auf 1,65 Billionen Dollar. Bauausgaben für die Industrie hingegen sanken deutlich um 2,5 Prozent auf 201 Milliarden Dollar.
(Bericht vom Reuters-Büro Washington, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)