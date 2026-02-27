ServiceNow: KI-Schock oder Kaufchance?
Massives Insider-Signal nach starkem Kursrückgang
Die Aktien von Softwareunternehmen haben im Februar 2026 eine turbulente Phase durchlebt, wobei auch das Papier von ServiceNow einen deutlichen Kursrückgang von rund dreißig Prozent verzeichnen musste. An der Wall Street grassierte kurzzeitig die Sorge, dass Künstliche Intelligenz künftig Softwarelizenzen überflüssig machen könnte, was zu einem breiten Ausverkauf führte. Genau in dieser Phase der Verunsicherung sendete die Führungsetage von ServiceNow jedoch ein außergewöhnlich starkes Signal an den Markt. Mitte Februar gaben gleich mehrere hochrangige Manager bekannt, ihre automatischen Aktienverkaufspläne gestoppt zu haben. Besonders im Fokus stand dabei Konzernchef Bill McDermott, der ankündigte, Ende Februar privat für drei Millionen US-Dollar ServiceNow-Aktien an der Börse zu kaufen. Für Laien übersetzt bedeutet dies: Wenn der Kapitän erhebliches eigenes Geld in sein Unternehmen investiert, während der Markt in Panik gerät, ist er von der Stabilität und dem zukünftigen Erfolg seines Geschäftsmodells zutiefst überzeugt.
|
Endlos Turbo Long 62,2894 open end: Basiswert ServiceNow Inc. Registered Share
DU73MK
Quelle: DZ BANK: Geld 27.02. 10:11:34, Brief 27.02. 10:11:34
|0,41 EUR
|0,44 EUR
|-2,38%
|Basiswertkurs: 109,30 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NYSE , 01:00:00
|Basispreis
|62,2894 USD
|Knock-Out-Barriere
|62,2894 USD
|Hebel
|2,16x
|Abstand zum Basispreis in %
|43,01%
|Abstand zum Knock-Out in %
|43,01%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,01
