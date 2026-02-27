The Bottom Line: Chinas Tech‑Offensive und globale Wirtschaftsdaten
In der kommenden Woche rückt Chinas industriepolitische Ausrichtung in den Mittelpunkt. Nach dem jüngsten Urteil des Obersten US‑Gerichtshofs zu Zöllen richtet sich die Aufmerksamkeit auf den kommenden Fünfjahresplan der Volksrepublik, der auf dem Nationalen Volkskongress vorgestellt wird und den Schwerpunkt erneut auf technologische Selbständigkeit sowie den Ausbau strategischer Branchen wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Halbleiter legt. Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Stabilisierung zentral, insbesondere mit Blick auf den Immobilienmarkt und die verhaltene Konsumnachfrage.
Darüber hinaus stehen wichtige Daten aus Europa und den USA an. Im Euroraum liegt der Fokus auf der aktuellen Inflationsentwicklung, einschließlich der Beiträge von Energie, Lebensmitteln und Dienstleistungspreisen. In den USA richten sich die Blicke auf die neuesten Arbeitsmarktzahlen, die zusätzliche Hinweise auf Beschäftigung, Arbeitslosenquote und Lohnentwicklung liefern. Parallel dazu befasst sich die polnische Zentralbank im Rahmen ihrer Sitzung mit der geldpolitischen Lage, während die OPEC+ ihre Produktionsstrategie für die kommenden Wochen diskutiert.
