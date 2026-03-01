Papst warnt vor 'Abgrund' im Nahen Osten

ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat angesichts der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran und dessen Gegenschlägen eine Rückkehr zur Diplomatie verlangt. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken sprach zum Abschluss seines Sonntagsgebets im Vatikan von einer "Tragödie von enormem Ausmaß". "Stabilität und Frieden lassen sich nicht durch gegenseitige Drohungen erreichen oder durch Waffen, die Zerstörung, Leid und Tod säen, sondern nur durch einen vernünftigen, verantwortungsvollen und authentischen Dialog."

Vor mehreren Zehntausend Menschen auf dem Petersplatz mahnte der Pontifex alle Beteiligten, "moralische Verantwortung" zu übernehmen. Die Spirale der Gewalt müsse beendet werden, "bevor sie zu einem unwiderruflichen Abgrund wird". Leo schloss mit den Worten: "Möge die Diplomatie ihre Rolle wiederfinden und das Wohl der Völker gefördert werden."/cs/DP/zb