DZ Bank dämpft nach Gewinnschub die Erwartungen für 2026

Frankfurt, 03. Mrz (Reuters) - ⁠Die DZ Bank blickt nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Jahr vorsichtiger in die Zukunft und warnt vor anhaltenden Belastungen im Konsumentengeschäft. Für 2026 rechnet das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken nur noch mit einem Vorsteuergewinn von rund drei Milliarden Euro. Vorstandschef Cornelius Riese begründete dies am Dienstag in Frankfurt unter anderem ‌mit den geopolitischen Risiken, die sich durch die jüngsten US-israelischen Angriffe auf den Iran und die Vergeltungsschläge seit Samstag noch verschärft hätten.

Die DZ Bank hat im abgelaufenen Jahr dank florierender Geschäfte ⁠ihrer Versicherungstochter und ⁠der Fondssparte einen Gewinnsprung verbucht. Der Gewinn vor Steuern kletterte auf Grundlage vorläufiger Zahlen um rund 30 Prozent auf 4,28 Milliarden Euro. Das Bankhaus hatte bei der Vorlage seiner Halbjahresbilanz ein Ergebnis für das Gesamtjahr oberhalb von drei Milliarden Euro angepeilt. Riese warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen für die Zukunft: "Gleichwohl wäre ein Ergebnis in dieser Höhe ohne begünstigende Faktoren, insbesondere bei der R+V Versicherung, nicht ‌möglich gewesen."

Als Gewinntreiber erwies sich vor allem das Versicherungsgeschäft. Dank ‌steigender Beiträge und weniger Schäden erhöhte die R+V Versicherung ihren Vorsteuergewinn auf 2,14 (Vorjahr: 1,24) Milliarden Euro. Auch die Fondstochter Union Investment profitierte von der Börsenrally und steuerte 1,19 Milliarden Euro bei, wenngleich die hohen Abflüsse bei ⁠den offenen Immobilienfonds das Ergebnis unter den Vorjahreswert drückten. Das Geschäftsfeld Verbund- und Geschäftsbank konnte sein ‌Ergebnis auf 864 (468) Millionen Euro fast verdoppeln.

KONSUMLAUNE GETRÜBT - "VIER, FÜNF ⁠JAHRE REGEN"

Die anhaltende Konjunkturflaute hinterließ jedoch Bremsspuren im Kreditgeschäft mit Verbrauchern und Kleinunternehmern: Die Ratenkredit-Spezialistin TeamBank und die VR Smart Finanz rutschten wegen hoher Risikovorsorge in die roten Zahlen. "Die Teambank ist sicher in einer herausfordernden Situation", sagte Riese auf der Bilanzpressekonferenz.

Ursprünglich sei er ‌optimistischer gewesen, dass diese Krise beim Konsumenten schneller vorbeigehen ⁠würde. "Das hat sich nicht bestätigt." Die Situation ⁠habe sich in den vergangenen zwei Jahren eher verschärft. Zu sehen sei dies auch in zahlreichen Indikatoren, sei es das Konsumklima, die Privatinsolvenzen oder die Arbeitslosigkeit. Zwar erwarte der Vorstandschef eine Erholung, dies werde aber länger dauern als angenommen. "Der Konsumentenkreditmarkt hat 25 Jahre Sonne hinter sich", führte er aus. "Und jetzt kommen nicht nur zwei, drei Jahre Regen, sondern vier, fünf Jahre Regen."

Für das laufende Jahr dämpfte der Vorstand die Erwartungen. Bei der Teambank rechnet die DZ Bank zwar mit einem leichten Ergebnisanstieg, damit werde der Bereich vorerst aber weiter in den roten Zahlen verharren. ⁠Zudem dürften die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoll bleiben.

