W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Ölpreis im Chart-Check: Erfolgreicher Ausbruch! - HSBC Daily Trading TV 02.03.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #Ölpreis.

►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6050PWblQ
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052PWbla
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6053PWblx...
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6054PWblI

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HSBC
HSBC ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News