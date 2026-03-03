Ölpreis im Chart-Check: Erfolgreicher Ausbruch! - HSBC Daily Trading TV 02.03.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #Ölpreis.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6050PWblQ
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052PWbla
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6053PWblx...
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6054PWblI
Das könnte dich auch interessieren
Nasdaq-100® im Chart-Check: Diese Marken sind jetzt wichtig! - HSBC DailyTrading TV 10.02.2026
gnubreW24. Feb. · HSBC
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista