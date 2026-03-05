Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe

Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt



MEDIENMITTEILUNG

Zug, 5. März 2026

Für die Wandelanleihe wurde ein Wandlungspreis von CHF179.56 festgelegt, basierend auf einer Prämie von 24.0% auf CHF144.81, dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Swiss Prime Site Aktien während des auf die Platzierung folgenden Referenzzeitraums.

Im Rahmen der gleichzeitig erfolgten, incentivierten Wandlungseinladung für das im Jahr 2023 ausgegebene Wandeldarlehen sowie vor dieser Einladung, hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht.

Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten Medienmitteilungen, gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Emission der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf CHF144.81 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen dem 26. Februar 2026 (einschliesslich) und dem 3. März 2026 (einschliesslich). Wie am 26. Februar 2026 mitgeteilt, wurde die Wandlungsprämie auf 24.0% festgelegt, was zu einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF179.56 pro Aktie führt. Der Wandlungspreis kann gemäss marktüblicher Bedingungen der Wandelanleihe angepasst werden.

In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion hat Swiss Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM B.V. gerichtet, an welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF275Mio. ausgegeben hatte (das «Wandeldarlehen»). Im Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die Wandlungen werden in bar abgegolten und es werden keine neuen Aktien ausgegeben.

Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss Prime Site, den verbleibenden Betrag gemäss den anwendbaren Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations, Florian Hauber Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swissMedia Relations, Patrick Friedli Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss

