EQS-News: Ausgründung von Novigenix AI soll KI-gestützte Immunintelligenz beschleunigen

KI-Einheit vermarktet erste KI-gestützte Immunintelligenz-Plattform für die Präzisionsmedizin

EPALINGES, Schweiz, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Novigenix SA, ein führendes Unternehmen im Bereich der immuntranskriptomischen Diagnostik, gab heute die formelle Ausgründung und die Einführung von Novigenix AI bekannt, einem neuen Präzisionsmedizinunternehmen, das die Therapieentwicklung mithilfe KI-gestützter Immunintelligenz neu gestaltet.

Strategische Abspaltung zur Erschließung zweier wachstumsstarker Märkte

Die neue KI-Ausgründung trennt das Screeninggeschäft von Novigenix für Darmkrebs (CRC) von seiner rasch wachsenden, KI-gestützten Biopharma- und Präzisionsmedizin-Plattform, sodass beide Einheiten mit fokussierten Markteinführungsstrategien, passenden Kapitalstrukturen und eigenen Partnerschaftsoptionen vorangehen können.

Novigenix SA treibt sein CRC-Screening-Portfolio weiter voran, darunter die Assays Colox® und ColoxNGS®, die über Diagnosuite™ sowie Partnerlabore vertrieben werden.

Novigenix AI wird die LITOSeek®-Plattform weltweit exklusiv für klinische Anwendungen in Biopharma, Biotech und der Präzisionsmedizin vermarkten.

„Der Tumor ist nur die Hälfte der Geschichte. Um wirklich personalisierte Medizin zu verwirklichen, müssen wir verstehen, wie das Immunsystem der Patienten auf Krankheit und Therapie reagiert. Die Ausgründung von Novigenix AI ermöglicht zielgerichtete Investitionen, eine schnellere Marktdurchdringung und eine größere Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Biopharma-Partner. Dies ist der Beginn einer neuen Ära der Immunintelligenz", sagt Brian B. Hashemi, Ph.D., MBA, Geschäftsführer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Novigenix AI.

LITOSeek®

Dr. Miro Venturi, Mitglied des Verwaltungsrats von Novigenix AI und langjähriger Experte für Präzisionsmedizin und Arzneimittelentwicklung, sagt: „Die Entwicklung neuer Therapien wird häufig durch heterogene Patientenreaktionen und suboptimalen klinischen Nutzen sowie durch schwere unerwünschte Ereignisse vom Grad 3 bis 4 beeinträchtigt. Die KI-gestützte Flüssigbiopsielösung von Novigenix AI liefert längsschnittliche Einblicke in die Immunfunktion der Patienten und unterstützt Teams der translationalen Medizin dabei, diese Herausforderungen wirksam anzugehen."

Das Herzstück von Novigenix AI ist LITOSeek®, die erste KI-gestützte Immunintelligenz-Plattform, die aus einfachen Blutproben die systemische Immunantwort längsschnittlich entschlüsselt. Durch die Analyse der vom Immunsystem stammenden RNA mithilfe von fortschrittlichem maschinellem Lernen verwandelt die Plattform komplexe Flüssigbiopsiedaten in klinisch verwertbare Erkenntnisse. Die Plattform unterstützt die Nachverfolgung der Gesundheit des Immunsystems, der therapeutischen Reaktion, der Resistenzmechanismen und des Risikos unerwünschter Ereignisse in Echtzeit:

ImmunoPharmacoDynamic (ImmunoPD™) Response-Marker für längsschnittliches Monitoring

Mechanistische Erkenntnisse über Arzneimittelwirkung und -resistenz

Prädiktive Biomarker für Therapieansprechen und -resistenz

Frühindikatoren für immunbedingte Toxizitäten und unerwünschte Ereignisse

Digitale Zytometrie und zelluläre Dekonvolution mithilfe von maschinellem Lernen

Eine skalierbare, Cloud-basierte SaaS-Analytik-Integration

LITOSeek® ist ISO 13485-zertifiziert und für einen standardisierten, reproduzierbaren Einsatz in klinischen Studien und Forschungsumgebungen der Biopharmaindustrie konzipiert — mit sicherer Cloud-Analyseinfrastruktur sowie dezentralen Funktionen zur Datengenerierung, die weltweiten Einsatz ab Tag eins gewährleisten.

Starke Marktdynamik und bewährte Partnerschaften

Novigenix AI startet mit bestehenden Umsätzen und nachweisbarem Markterfolg. Während sich die anfängliche Kommerzialisierung auf die Onkologie konzentriert, reichen die Immunintelligenz-Fähigkeiten der Plattform auch in autoimmunen, neurologischen und anderen immunvermittelten Indikationen — und eröffnen damit langfristig Wachstumspotenzial in mehreren Therapiekategorien.

Informationen zu Novigenix AI

Novigenix AI ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen für Präzisionsmedizin, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der KI-gestützten Immunintelligenz leistet. Die LITOSeek®-Plattform analysiert RNA im Blut und liefert prädiktive sowie mechanistische Erkenntnisse zur Unterstützung von Therapieentwicklung, Patientenstratifizierung und klinischer Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist ISO 13485-zertifiziert und verfügt über globale Rollout-Kapazitäten in den USA und Europa.

