EQS-News: Bybit und Tether vertiefen ihre strategische Zusammenarbeit mit „Golden Season" und bieten Krypto-Investoren durch Gold gedeckte Stabilität

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der erneuten Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und der vorsichtigen Stimmung der Anleger haben Bybit und Tether, das derzeit größte Unternehmen der Branche für digitale Vermögenswerte, eine erweiterte Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf tokenisiertem Gold angekündigt und die gemeinsame Initiative „Golden Season" mit goldgedeckten Prämien im Wert von über 1 Million US-Dollar gestartet.

Das Programm baut auf der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in den Bereichen Liquidität, Stablecoin-Infrastruktur und Tokenisierung von Vermögenswerten auf und spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, Krypto-Investoren in turbulenten Märkten Stabilität und realen Wert zu bieten.

Wir stehen unseren Nutzern zur Seite, wenn es darauf ankommt

Angesichts des Krypto-Fear-&-Greed-Index, der kürzlich extreme Angstwerte erreicht hat, und des Bitcoin-Handels, der deutlich unter den jüngsten Höchstständen liegt, glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist für Lösungen, die Investoren helfen, ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig in den digitalen Märkten aktiv zu bleiben.

„Der wahre Test für eine Plattform ist nicht, wie sie sich in Bullenmärkten verhält, sondern wie sie ihre Nutzer unterstützt, wenn sich die Märkte drehen", sagte Helen Liu, Co-CEO von Bybit. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Tether bringen wir die Zuverlässigkeit von Gold in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte ein und bieten unserer Community praktische Möglichkeiten, Stabilität und stetige Renditen zu erzielen, während sich die Märkte erholen."

Bybit und Tether schaffen proaktiv Möglichkeiten für Nutzer, ihr Kapital zu schützen, nachhaltige Renditen zu erzielen und Zugang zu einem der weltweit vertrauenswürdigsten Wertspeicher zu erhalten – Gold. „Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach stabilen, renditestarken Produkten inmitten der Marktvolatilität, wobei Millionen von Nutzern zu diversifizierten Portfolios übergehen, die tokenisierte reale Vermögenswerte enthalten", fügte Helen hinzu.

Golden Season ist die Umsetzung dieser Überzeugung: Anstatt auf eine Verbesserung der Bedingungen zu warten, „glauben wir, dass unsere Nutzer derzeit vor allem Stabilität brauchen", so Helen. „Die Märkte werden sich erholen – daran haben wir keinen Zweifel. In der Zwischenzeit ist es jedoch unsere Aufgabe, den Druck zu mindern, echte Wege zu stabilen Renditen aufzuzeigen und unserer Community zu versichern: Bybit steht hinter ihr. Golden Season mit Tether ist genau das – die Stabilität und das Aufwärtspotenzial von Gold, zugänglich für jeden Krypto-Investor, genau dann, wenn er es am dringendsten braucht."

Eine gemeinsame Vision für tokenisierte reale Vermögenswerte

Der goldgedeckte Token von Tether, XAUT, wird 1:1 durch physisches Gold gedeckt, das in Schweizer Tresoren gelagert wird, und bietet digitalen Investoren Zugang zu einem der weltweit vertrauenswürdigsten Wertspeicher, ohne das Krypto-Ökosystem verlassen zu müssen.

Bybit strebt eine vertiefte Integration von XAUT in den Handel, das Sparen und strukturierte Renditeprodukte auf seiner Plattform an, neben umfassenderen Stablecoin-Initiativen, die für 2026 geplant sind.

Warum Gold, warum jetzt

Analysten stellen fest, dass Gold im vergangenen Jahr angesichts von Inflationssorgen und geopolitischer Unsicherheit viele Anlageklassen übertroffen hat[1]. Bybit zufolge verlagert sich das Nutzerverhalten in Richtung Kapitalerhalt und diversifizierte Renditen, wodurch tokenisiertes Gold zu einer natürlichen Brücke zwischen traditionellen sicheren Anlagen und digitalen Märkten wird.

Golden Season bietet Handelsprämien, Empfehlungsprämien und zeitlich begrenzte Renditepools in Verbindung mit XAUT, die eine verantwortungsvolle Portfoliodiversifizierung anstelle von spekulativem Handel fördern sollen.

Mehr als eine Kampagne

Beide Unternehmen teilen das Bekenntnis zu Transparenz, Resilienz und Nutzerschutz", sagte Helen. „Golden Season ist nur ein Schritt auf dem Weg zum gemeinsamen Aufbau eines stabileren und integrativeren digitalen Finanzsystems."

Bybit plant, im März zusätzliche Stablecoin- und RWA-gebundene Ertragsprodukte im Wert von bis zu 10 Millionen US-Dollar einzuführen und damit die Optionen für Anleger, die in unsicheren Märkten auf der Suche nach konstanten Erträgen sind, weiter auszubauen.

Informationen zu Bybit

Bybit ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt und bedient eine globale Community von über 80 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

