ROUNDUP: Manuel Hagel wählt in Ehingen
dpa-AFX · Uhr
EHINGEN (dpa-AFX) - CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel hat seine Stimme für die Landtagswahl in Baden-Württemberg abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf Kretschmanns Nachfolge hat neben Hagel auch Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.
Zuletzt sahen die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU. In der letzten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt./cat/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“gestern, 13:30 Uhr · Acatis
Investmentexperte im InterviewKrieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen sieht06. März · onvista