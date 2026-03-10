AKTIEN Im FOKUS: Banken und Rohstoffwerte erholt - Zuvor größte Kriegsverlierer

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker) - Banken und Rohstoffwerte waren die größten Verlierer seit dem Kriegsausbruch im Iran. Auslöser waren Sorgen vor einer Bremswirkung der Energiepreisrally für die Konjunktur. Entsprechend deutlich fiel am Dienstag nun die weitere Erholung seit dem Stimmungstiefpunkt am Montagmorgen aus - getrieben von sinkenden Ölpreisen in der Hoffnung auf ein doch schnelleres Kriegsende als befürchtet.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich seit dem Montagstief inzwischen um 7 Prozent, nachdem er zuvor seit Kriegsbeginn über 11 Prozent verloren hatte. Die Barclays-Experten stellten mit Blick auf den Sektor klar: Die Underperformance sei Folge der Risikoscheu der Anleger gewesen, nicht der fundamentalen Ausgangslage. Denn die Ergebnisdynamik halte den Stagflations-Sorgen Stand. Dabei fürchten die Akteure stagnierendes oder schrumpfendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigenden Preisen.

Der Stoxx Europe 600 Basic Resources holte seit Montagmorgen inzwischen gut 6 Prozent auf, nachdem er seit Anfang der Vorwoche über 12 Prozent eingebrochen war./ag/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Das könnte dich auch interessieren

Börsen deutlich im Minus
Ölpreise ziehen weiter an – eine Wiederholung von 2022 drohtgestern, 14:15 Uhr · onvista
Ein Kurschart vor einer Dollar-Note.
Hoch seit Sommer 2022
Ölpreise überspringen 100-Dollar-Marke deutlichgestern, 06:50 Uhr · dpa-AFX
Ölpreise überspringen 100-Dollar-Marke deutlich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News