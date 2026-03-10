EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Unternehmen: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

