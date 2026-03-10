EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
Ort:
https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
60547 Frankfurt am Main
Deutschland
