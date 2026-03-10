EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.03.2026 / 10:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Ort:

https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
-
60547 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.fraport.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2288858 10.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fraport
W
WORLDWIDE HLDGS DL-,001

Das könnte dich auch interessieren

Bahntechnikkonzern
Vossloh schließt Millionen-Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahngestern, 11:22 Uhr · dpa-AFX
Vossloh schließt Millionen-Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News