EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interessewahrende Order über den Kauf von 237.377 Aktien; Kauf erfolgte am 6. März 2026

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.03.2026 / 21:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: BBG Holding GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Herz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Beiersdorf Aktiengesellschaft

b) LEI
L47NHHI0Z9X22DV46U41 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005200000

b) Art des Geschäfts
Interessewahrende Order über den Kauf von 237.377 Aktien; Kauf erfolgte am 6. März 2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
84,2539 EUR 19.999.938,02 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
84,2539 EUR 19.999.938,02 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103598  10.03.2026 CET/CEST

Beiersdorf

