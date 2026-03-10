EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interessewahrende Order über den Kauf von 237.377 Aktien; Kauf erfolgte am 6. März 2026



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.03.2026 / 21:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: BBG Holding GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Wolfgang Nachname(n): Herz Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Beiersdorf Aktiengesellschaft

b) LEI

L47NHHI0Z9X22DV46U41

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005200000

b) Art des Geschäfts

Interessewahrende Order über den Kauf von 237.377 Aktien; Kauf erfolgte am 6. März 2026

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 84,2539 EUR 19.999.938,02 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 84,2539 EUR 19.999.938,02 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

