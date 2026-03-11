ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Aktie verliert dennoch
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum anheute, 10:23 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an
Rheinmetall & Co.
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an06. März · dpa-AFX
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News