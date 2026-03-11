Chipkonzern Nvidia beteiligt sich an weiterem KI-Cloudanbieter

Nvidia beteiligt sich an einem weiteren Betreiber von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Der weltgrößte Chipkonzern gab am Mittwoch bekannt, für insgesamt zwei Milliarden Dollar Anteile ‌an Nebius zu übernehmen. "Nebius baut eine Cloud für die Ära der KI-Agenten", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang. Sogenannte KI-Agenten ⁠können ⁠komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen. Die in den USA notierten Nebius-Aktien stiegen nach der Ankündigung um bis zu zehn Prozent.

Das niederländische Unternehmen gehört zu den sogenannten Neoclouds. Diese Firmen spezialisieren sich auf den Bau ‌und Betrieb von KI-Rechenzentren. Da ‌die großen Technologiekonzerne dringend zusätzliche Rechenkapazitäten für ChatGPT, Gemini & Co. benötigen, wächst die Branche rasant. Nebius will bis 2030 ⁠Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt in ‌Betrieb nehmen. Dies entspricht ⁠der Leistung von vier bis fünf Atomkraftwerken. Nebius hat vom Softwarekonzern Microsoft und der Facebook-Mutter Meta milliardenschwere Aufträge zur Bereitstellung von Rechenkapazitäten erhalten.

Nvidia hatte ‌im Januar seinen Anteil ⁠am Nebius-Rivalen CoreWeave für ⁠ebenfalls zwei Milliarden Dollar verdoppelt. Der Chipkonzern hat sich zudem verpflichtet, CoreWeave in den kommenden Jahren sämtliche anderweitig nicht verkaufte Rechenkapazität abzukaufen. Dieser Vertrag hat ein Volumen von zunächst 6,3 Milliarden Dollar. CoreWeave-Titel gewannen am Mittwoch vorbörslich rund fünf Prozent.