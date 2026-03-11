EQS-News: KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT EINE KONTROLLIERENDE BETEILIGUNG AN JENNMAR

EQS-News: KPS Capital Partners, LP / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Weltweit führend bei sicherheitskritischen Bodenunterstützungsprodukten

NEW YORK, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass es über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Jennmar und seinen Tochtergesellschaften („Jennmar" oder das „Unternehmen") unterzeichnet hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Das 1922 gegründete Unternehmen Jennmar ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Produkten und wichtigen Dienstleistungen für den Bergbau, die zivile Infrastruktur, die Solarindustrie und das Baugewerbe. Jennmar ist ein integraler und vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden auf der ganzen Welt und ermöglicht es ihnen, ihren Betrieb sicher und effizient zu führen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt 59 Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

Kyle Mumford, Partner von KPS, sagte: „Jennmar ist ein weltweiter Marktführer für Bodenunterstützungsprodukte mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von erstklassigem Kundenservice und Produktqualität. Wir freuen uns darauf, das Führungsteam von Jennmar mit der jahrzehntelangen globalen Produktionserfahrung von KPS sowie mit unserer strategischen Unterstützung und unserem Kapital zu unterstützen, um das enorme Wachstum von Jennmar sowohl organisch als auch durch Akquisitionen fortzusetzen. Wir freuen uns auch, dass die bisherigen Eigentümer, Tony Calandra und FalconPoint Partners, weiterhin als bedeutende Minderheitsaktionäre auftreten werden, was unsere gemeinsame Sicht auf das künftige Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial von Jennmar bekräftigt."

Tony Calandra, Chief Executive Officer von Jennmar, sagte: „Ich bin außerordentlich stolz auf die Leistungen des Jennmar-Teams - jedes Jahr erweitern wir konsequent unser Produktangebot, steigern unsere Servicekapazitäten und erweitern die Regionen, in denen wir unsere Kunden umfassend unterstützen können - und das alles unter Beibehaltung unserer erstklassigen Qualität und Lieferung. Jennmar ist entschlossen, diesen Weg weiterzugehen, und wir haben KPS als den richtigen Partner identifiziert, um unser Wachstum zu unterstützen und zu beschleunigen. Jennmar wird erheblich von der Fertigungskompetenz und den Kapitalressourcen von KPS profitieren, da wir weiterhin stark in Innovationen investieren werden, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und unsere adressierbaren Märkte zu erweitern."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und Jefferies als Finanzberater für KPS und seine Tochtergesellschaften. Lowenstein Sandler LLP fungierte als Rechtsberater und Evercore und Rothschild & Co. fungierten als Finanzberater für Jennmar und FalconPoint.

Über Jennmar

Jennmar ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturprodukten und spezialisierten Dienstleistungen für die Bereiche zivile Infrastruktur, Solar, Bergbau und Bauwesen. Seit über 100 Jahren liegt der Schwerpunkt von Jennmar auf der Herstellung von Produkten und der Bereitstellung von Lösungen, die die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.jennmar.com.

Über FalconPoint Partners

FalconPoint ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in nordamerikanische mittelgroße Unternehmen aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Industrie investiert. Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk von Beziehungen und einen partnerschaftlichen Ansatz, um transformative Wachstumschancen bei Unternehmen zu identifizieren und umzusetzen, die unternehmenskritische Produkte und Dienstleistungen anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.falconpointpartners.com.

Über KPS Capital Partners, LP

KPS verwaltet über die mit ihr verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 19,5 Mrd. USD (Stand: 30. September 2025). Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich an der Erzielung eines beträchtlichen Kapitalzuwachses durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Produktions- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Produktion. KPS schafft Werte für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und erzielt Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf die finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds erwirtschaften derzeit einen Gesamtjahresumsatz von ca. 21,2 Mrd. USD, betreiben 202 Produktionsstätten in 21 Ländern und beschäftigen direkt oder über Joint Ventures weltweit ca. 55.000 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2025). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

