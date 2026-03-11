Washington, ⁠10. Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer neuen Ölraffinerie im texanischen Brownsville angekündigt und dem indischen Energiekonzern Reliance für dessen Investition ‌gedankt. Das Projekt "America First Refining" werde die US-Märkte versorgen und die "sauberste Raffinerie der Welt" ⁠sein, schrieb ⁠Trump am Dienstag auf der Plattform Truth Social. Er sprach von einem 300-Milliarden-Dollar-Deal, wobei zunächst unklar blieb, ob sich diese Summe allein auf die Anlage oder ein umfassenderes ‌Abkommen mit Indien bezog.

Auf der ‌Website von America First Refining finden sich frühere Mitteilungen des Startups Element Fuels, das 2024 ⁠einen neuen Anlauf für den Bau einer großen ‌Anlage in Brownsville ⁠genommen hatte - der ersten vollständig neuen US-Raffinerie seit fast 50 Jahren. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit fossile Brennstoffe und ‌die Kernkraft in ⁠den Mittelpunkt seiner Energiepolitik gerückt. ⁠Getreu seinem Wahlspruch "drill, baby, drill" forciert seine Regierung die Förderung von Öl und Erdgas, während sie zeitgleich gegen Solarenergie und Windkraft vorgeht.

