Zahlen im Fokus

VW-Tochter Porsche bleibt bei Margenprognose unter Erwartungen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:
Quelle: ben smith/Shutterstock.com

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG hat sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr für 2026 überraschend wenig Profitabilität vorgenommen. So soll die Umsatzrendite des operativen Ergebnisses im Konzern zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen, wie das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten zuletzt für das neue Jahr im Schnitt fast 8 Prozent auf dem Zettel.

Beim Erlös geht das Management um den neuen Chef Michael Leiters von 35 bis 36 Milliarden Euro aus. Vergangenes Jahr hatte die Verlängerung des Verbrennerangebots die Zahlen neben dem ohnehin schon schwächeren Tagesgeschäft belastet. Der Umsatz ging wie bereits bekannt um fast ein Zehntel auf 36,3 Milliarden Euro zurück, die operative Marge sackte von 14,1 auf nur noch 1,1 Prozent ab./men/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Sportwagenbauer
Porsche verdient im Krisenjahr 2025 operativ kaum noch wasgestern, 07:47 Uhr · Reuters
Porsche verdient im Krisenjahr 2025 operativ kaum noch was
Automobilindustrie
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparengestern, 16:35 Uhr · Reuters
Porsche-Gewinn geht gegen Null - neuer Chef muss sparen
Europas größter Autobauer
Volkswagen-Gewinn bricht um die Hälfte ein - 50.000 Jobs fallen bis 2030 weggestern, 07:46 Uhr · Reuters
Volkswagen-Gewinn bricht um die Hälfte ein - 50.000 Jobs fallen bis 2030 weg
Autobauer
Volkswagen legt Konzernbilanz für 2025 vorgestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Volkswagen legt Konzernbilanz für 2025 vor
Französischer Autobauer
Renault will Absatz bis 2030 kräftig steigern - globaler Fokusgestern, 07:40 Uhr · Reuters
Renault will Absatz bis 2030 kräftig steigern - globaler Fokus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News