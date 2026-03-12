IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI freut sich über 47 Veröffentlichungen mit Peer Review und stärkt damit seinen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil bei der KI-gestützten Generierung klinischer Real-World-Evidenz

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI freut sich über 47 Veröffentlichungen mit Peer Review und stärkt damit seinen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil bei der KI-gestützten Generierung klinischer Real-World-Evidenz

- HEALWELL gelingt seine mittlerweile 47. Veröffentlichung mit Peer Review und damit eine weitere Validierung seiner Plattform DARWEN AI in mehreren Krankheitsbereichen und bei unterschiedlichen Patientengruppen.

- HEALWELL hat seine neue, wissenschaftlich validierte Forschungsarbeit zu DARWEN AI bei der Konferenz der European Crohns and Colitis Organisation (ECCO) präsentiert und die entsprechenden Erkenntnisse im Journal of Crohns and Colitis(1) veröffentlicht.

- Die gemeinsam mit der US-Tochtergesellschaft eines großen Pharmapartners durchgeführte Studie hat aufgezeigt, wie mit Hilfe von KI-Daten aus kanadischen Patientenunterstützungsprogrammen Real-World-Evidenz generiert werden kann, um Initiativen im Bereich Medical Affairs in den Vereinigten Staaten und Market-Access zu stärken.

- HEALWELL konnte sich im Jahr 2026 in Zusammenarbeit mit international führenden Life-Science-Unternehmen bereits drei weitere Konferenzteilnahmen auf dem Gebiet der Forschung zu Diabetes, Dermatologie und entzündlichen Darmerkrankungen sichern.

TORONTO, ON, 12. März 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute eine weitere wissenschaftliche Validierung seiner Plattform DARWEN AI bekannt gegeben. Es wurde eine neue Forschungsarbeit für die Präsentation im Rahmen wichtiger internationaler Wissenschaftskonferenzen, wie der Konferenz der European Crohns and Colitis Organisation (ECCO), angenommen und im Journal of Crohns and Colitis(1) veröffentlicht. Die Studie, die gemeinsam mit der US-Tochtergesellschaft eines großen Pharmapartners durchgeführt wurde, hat aufgezeigt, wie mit Hilfe von KI-Daten aus kanadischen Patientenunterstützungsprogrammen Real-World-Evidenz generiert werden kann, um Initiativen im Bereich Medical Affairs in den Vereinigten Staaten sowie Market-Access zu stärken. Dadurch eröffnen sich bedeutende neue Geschäftsmöglichkeiten mit bestehenden Pharmakunden.

Mit diesen neuen angenommenen Beiträgen steigt die Gesamtzahl der Publikationen mit Peer Review, die DARWEN AI validieren, auf 47, wobei mehrere Krankheitsbereiche und auch verschiedene Patientengruppen abgedeckt werden.

Für das Jahr 2026 hat HEALWELL in Zusammenarbeit mit international führenden Life-Science-Unternehmen bereits drei weitere Konferenzteilnahmen erwirkt, was die zunehmende Akzeptanz von DARWEN AI in der klinischen Forschung und bei der Generierung von Real-World-Evidenz unterstreicht. Die neuen klinischen Forschungsstudien untersuchen:

- Behandlungsmuster bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen

- KI-gestützte klinische Entscheidungsfindungstools zur Verbesserung der Qualitätsstandards in der Primärversorgung von Patienten mit Typ-2-Diabetes

- Suizidgedanken und suizidales Verhalten bei Patienten mit Plaque-Psoriasis, die systemische Therapien erhalten

Gemeinsam zeigen diese Studien, wie DARWEN AI aus umfangreichen realen Gesundheitsdaten klinische Erkenntnisse gewinnen kann, mit denen Forschungsarbeiten, Sicherheitsanalysen und Initiativen zur Qualitätsverbesserung unterstützt werden können.

Sacha Gera, Chief Operating Officer von HEALWELL und Leiter der KI-Abteilung des Unternehmens, erläutert: Das wissenschaftliche Team von HEALWELL setzt nach wie vor Maßstäbe für die klinisch validierte KI und veröffentlicht von Fachkreisen geprüfte Forschungsergebnisse, die in medizinischen Fachkreisen auf internationaler Ebene großes Gewicht haben. Besonders spannend ist es zu sehen, wie diese Arbeit durch Kooperationen mit den US-Tochtergesellschaften unserer bestehenden Pharmapartner in die Welt hinausgetragen wird und die Reichweite und Einflussnahme von DARWEN AI auf neue Märkte ausweitet. Jede Veröffentlichung führt zu neuen Partnerschaftsanfragen, die wiederum den Zugang zu neuen Daten schafft, was wiederum neue Veröffentlichungen ermöglicht und uns insgesamt einen wissenschaftlichen und kommerziellen Wettbewerbsvorteil sichert, der mit jeder weiteren Studie noch schwieriger zu replizieren ist.

Entschlüsselung realer Daten aus elektronischen Gesundheitsakten

DARWEN AI wurde entwickelt, um Erkenntnisse aus der riesigen Menge unstrukturierter klinischer Daten zu gewinnen, die in elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) enthalten sind. Dazu zählen unter anderem Arztbriefe, Befunde und Diagnosedokumente. Durch die Umwandlung dieser bisher unzugänglichen Daten in strukturierte, der Forschung zugängliche Erkenntnisse eröffnet DARWEN AI Gesundheitssystemen, Forschungsexperten und Life-Science-Unternehmen bessere Einblicke in Krankheitsmuster, Behandlungsergebnisse und Patientengruppen in einem realen klinischen Umfeld.

Die Strategie von HEALWELL konzentriert sich darauf, Daten aus Gesundheitssystemen mit Hilfe der klinisch validierten DARWEN AI-Engine zu aktivieren und gleichzeitig für die weitere Verbreitung der entsprechenden KI-Fähigkeiten durch Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen und Life-Science-Unternehmen zu sorgen. Die Validierung mittels Peer Review spielt eine entscheidende Rolle in dieser Strategie und schafft eine echte Produktdifferenzierung am Markt. Jede neue Veröffentlichung stärkt die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit von DARWEN AI, dehnt die Validierung auf weitere Krankheitszustände und klinische Bereiche aus und ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welcher KI-Partner ihren Anforderungen am besten entspricht. Diese wachsende Evidenz schafft eine solide Grundlage für die breitere Anwendung in den Gesundheitssystemen, in der pharmazeutischen Forschung und im Rahmen von Initiativen zur Stärkung der Bevölkerungsgesundheit.

Anhand von 47 Publikationen mit Peer Review und von Ethikkommissionen genehmigten Studien auf Grundlage evidenzbasierter Daten hat die Plattform DARWEN AI bewiesen, dass sie in der Lage ist, Millionen von klinischen Datensätzen zu analysieren und dabei die für die Forschung erforderliche Präzision zu gewährleisten. Dieses wachsende Validierungsportfolio stärkt die Glaubwürdigkeit der Technologie von HEALWELL in den internationalen Fachkreisen von Forschung und Biowissenschaft.

Erweiterung der Validierung auf Krankheitsbereiche mit hoher Wertschöpfung

Die Forschung zur Validierung von DARWEN AI erstreckt sich über ein breites therapeutisches Spektrum und zeigt die Vielseitigkeit der Plattform in komplexen Bereichen der Gesundheitsversorgung wie:

- Krebs und Onkologie

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Chronische Erkrankungen und innere Medizin

- Dermatologie

- Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

- Infektionskrankheiten

- Psychische Gesundheit

- Augenheilkunde

- Seltene Krankheiten

- Soziale Determinanten der Gesundheit

- Substanzkonsum und Sucht

Diese Studien umfassen unterschiedliche reale Patientengruppen aus der Praxis mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft und aus unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen, was die Anwendbarkeit von DARWEN AI für das Bevölkerungsgesundheitsmanagement, die Generierung von Real-World-Evidenz sowie Initiativen im Bereich der Präzisionsmedizin weiter erhöht.

Durch die Ausweitung der Validierung auf diese Krankheitsbereiche steigert HEALWELL den klinischen Nutzen seiner KI-Plattform und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Unterstützung von Gesundheitssystemen, Forschern an Universitäten und internationalen Life-Science-Unternehmen, die ihre Erkenntnisse aus realen Gesundheitsdaten beziehen möchten. Diese wachsende Zahl wissenschaftlicher Validierungen trägt außerdem dazu bei, eine langfristige Pipeline von Geschäftschancen in Wirtschaft und Forschung aufzubauen, nachdem Gesundheitsorganisationen zunehmend dazu übergehen, klinische Daten aus der Praxis zu nutzen, um das Outcome zu verbessern und die medizinische Forschung voranzutreiben.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL, erklärt: Wir schaffen derzeit die wissenschaftliche Grundlage, die DARWEN zum KI-Standard für die Generierung realer Evidenz im globalen Gesundheitswesen machen wird. Die wissenschaftliche Validierung ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie. Jede neue Veröffentlichung mit Peer Review stärkt die Glaubwürdigkeit von DARWEN AI und dehnt die Validierung auf weitere Krankheitsfelder und klinische Bereiche aus. Mit aktuell 47 solcher von Fachkreisen anerkannten Veröffentlichungen - Tendenz steigend - sind wir überzeugt, dass unsere klinisch validierte KI eine immer wichtigere Rolle dabei spielen wird, Gesundheitssysteme und Forscher bei der Generierung von Erkenntnissen aus realen Daten zu unterstützen, die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern und letztendlich einen größeren Behandlungserfolg im Sinne der Patienten zu erzielen.

Fußnoten

Bressler, B. B. et al., Persistence and treatment patterns of vedolizumab subcutaneous maintenance therapy in patients with inflammatory bowel disease: data from a Canadian cohort, Journal of Crohns and Colitis, Band 20, Anhang 1, 2026. https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/20/Supplement_1/jjaf231.127/8432484

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die Chancen, die sich für das Unternehmen durch neue wissenschaftliche Forschungsveröffentlichungen und den Zyklus neuer Partnerschaftsanfragen, Datenzugänge und Veröffentlichungen ergeben, sowie Aussagen über die potenziellen Anwendungen und Vorteile der DARWENTM-Plattform und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie Chance, weiterhin, ausbauen, stärken, ermöglichen, generieren, schaffen, wachsen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse werden, dürften, könnten, würden, sollten, möglicherweise oder können eintreten, auftreten oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen hält, die jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, weiterhin neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse und damit verbundene Veröffentlichungen zu generieren; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern und Forschungspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83343

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83343&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42249X1006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.