Ölkonzern TotalEnergies deckelt Spritpreise in Frankreich

Frankfurt, 12. ⁠Mrz (Reuters) - Der französische Ölkonzern TotalEnergies begrenzt angesichts der "außergewöhnlichen Marktvolatilität" die Kraftstoffpreise an seinen Tankstellen in Frankreich. Ab dem 13. März werde für Benzin eine Obergrenze von ‌1,99 Euro pro Liter gelten, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. Der Preis für Diesel werde bei ⁠maximal 2,09 ⁠Euro gedeckelt. Die Maßnahmen seien zunächst bis Ende des Monats befristet. Anfang April will der Konzern die Lage auf dem weltweiten Ölmarkt erneut bewerten.

Wegen des Iran-Krieges sind die Preise für Öl zuletzt deutlich ‌gestiegen. Am Donnerstag kostete ein Barrel ‌der Nordseesorte Brent zeitweise über 100 Dollar. Seit dem Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den ⁠Iran Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der für ‌den Ölhandel wichtigen Straße von ⁠Hormus zum Erliegen gekommen. Angriffe auf Tanker im Persischen Golf schüren die Ängste vor Versorgungsengpässen.

Auch in Deutschland ächzen die Verbraucher unter den hohen ‌Benzinpreisen. Daher will die ⁠Bundesregierung dafür sorgen, dass Tankstellen ⁠wie in Österreich ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen. Zudem beteiligt sich Deutschland an der Freigabe einer Rekordmenge von Öl aus den strategischen Reserven der Internationalen Energieagentur (IEA), wie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch in Berlin angekündigt hatte.