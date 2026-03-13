Turbulenzen durch Krieg im Iran

Ihr fragt, unsere Expertin antwortet

onvista · Uhr

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Seit dem Beginn des Angriffs der USA und Israels auf den Iran Ende Februar bewegen sich die Börsen stark. In diesem Video beantwortet Investment-Beraterin Nadine Heemann vom Family Office Nahe.Invest im Gespräch mit onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann eure Fragen zur aktuellen Börsenlage.

Themen sind unter anderem:

  • Was bedeutet der steigende Ölpreis für Wirtschaft und Aktienmärkte?
  • Welche Auswirkungen könnte ein lang anhaltender Krieg in Nahost auf die Börsen haben?
  • Wie stellen Profis ihr Depot jetzt um und was kannst du dir abschauen?

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