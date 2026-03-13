Seit dem Beginn des Angriffs der USA und Israels auf den Iran Ende Februar bewegen sich die Börsen stark. In diesem Video beantwortet Investment-Beraterin Nadine Heemann vom Family Office Nahe.Invest im Gespräch mit onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann eure Fragen zur aktuellen Börsenlage.

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Was bedeutet der steigende Ölpreis für Wirtschaft und Aktienmärkte?

für Wirtschaft und Aktienmärkte? Welche Auswirkungen könnte ein lang anhaltender Krieg in Nahost auf die Börsen haben?

in Nahost auf die Börsen haben? Wie stellen Profis ihr Depot jetzt um und was kannst du dir abschauen?

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