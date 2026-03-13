GFT Technologies: Versteckter KI-Champion vor dem großen Durchbruch?
Solide Fundamentaldaten trotz Investitionsphase
GFT Technologies hat Anfang März 2026 die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr 2025 präsentiert und damit an der Börse für spürbare Erleichterung gesorgt. Der IT-Dienstleister, der sich auf die Beratung von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen spezialisiert hat, konnte seinen Umsatz auf 888 Millionen Euro steigern und damit die eigenen Prognosen übertreffen. Zwar ist der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr auf 67 Millionen Euro gesunken, was vor allem an Umbaukosten im britischen Markt und hohen strategischen Zukunftsinvestitionen lag, doch Finanzexperten werten das Jahr insgesamt als großen Erfolg. Für Anleger ist besonders die finanzielle Stabilität beruhigend, denn dank einer starken Eigenkapitalquote von über vierzig Prozent soll die Dividende für die Aktionäre konstant bei 0,50 Euro je Anteilsschein bleiben. Die aktuellen Zahlen zeigen somit, dass das Unternehmen auf einem sehr gesunden Fundament steht und die Talsohle beim Gewinnwachstum erfolgreich durchschritten hat.
|
Endlos Turbo Long 12,6411 open end: Basiswert GFT TECHNOLOGIES
DU8H79
Quelle: DZ BANK: Geld 13.03. 08:39:51, Brief 13.03. 08:39:51
|0,48 EUR
|0,59 EUR
|-2,04%
|Basiswertkurs: 17,940 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 12.03.
|Basispreis
|12,6411 EUR
|Knock-Out-Barriere
|12,6411 EUR
|Hebel
|2,96x
|Abstand zum Basispreis in %
|29,54%
|Abstand zum Knock-Out in %
|29,54%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
