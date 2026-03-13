IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI gibt Namensänderung seiner Plattform und Ernennung von Dr. Mark Dybul zum Public Safety & Defense Advisor bekannt

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI gibt Namensänderung seiner Plattform und Ernennung von Dr. Mark Dybul zum Public Safety & Defense Advisor bekannt

Vancouver, Kanada - 13. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, eine Namensänderung seiner proprietären KI-gestützten Plattform für die chemische Synthese bekannt zu geben. Die vormals unter dem Namen SythesAltzer geführte Plattform wurde in Reactosphere (die Software oder Plattform) umbenannt. Der neue Name wurde gewählt, um der Entwicklung der Plattform über die Generierung von Synthesewegen hinaus zu einem fortschrittlicheren Intelligenzsystem Rechnung zu tragen, das Anwendungen in verschiedenen Branchen unterstützen soll.

Die Plattform wurde ursprünglich entwickelt, um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf komplexe chemische Synthese- und Reaktionsmodellierungen anzuwenden, hat sich dann aber zu einer umfassenderen Architektur weiterentwickelt, die moderne Chemieanwendungen in verschiedenen Branchen wie Biowissenschaften, Gesundheitswesen, öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Technologien der strategischen Verteidigung unterstützt. Die Plattform verbindet chemische Intelligenz mit datengestützter Modellierung und skalierbaren Berechnungstools und soll Unternehmen bei der Bewältigung komplexer wissenschaftlicher und betrieblicher Herausforderungen dienlich sein.

Redwood arbeitet aktuell daran, die strategischen Anwendungsbereiche für seine Plattform unter anderem auf die öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigungstechnologien auszudehnen und freut sich in diesem Zusammenhang, die Ernennung von Dr. Mark R. Dybul zum Public Safety & Defense Advisor des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Dybul ist Arzt, Wissenschaftler und international anerkannter Experte im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der Erforschung von Infektionskrankheiten, der Erarbeitung von internationalen Gesundheitsrichtlinien und der Umsetzung großangelegter Gesundheitsprogramme. Unter der Präsidentschaft von George W. Bush war er als United States Global AIDS Coordinator tätig und verantwortete die Implementierung des sogenannten Presidents Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), der zu den größten internationalen Gesundheitsinitiativen der Geschichte zählt. https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/mdybul-bio.html?

Dr. Dybul bekleidete im U.S. Public Health Service den Rang eines Rear Admiral und war außerdem Assistant U.S. Surgeon General https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/government/mdybul-bio.html?

, was seine Führungsqualitäten im Bereich nationaler und internationaler Initiativen für die öffentliche Gesundheit widerspiegelt. Später bekleidete er beim Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, einer der weltweit größten internationalen Gesundheitsfinanzierungsorganisationen, die sich der Bekämpfung von Infektionskrankheiten widmet, die Rolle eines Executive Director. Dr. Dybul unterrichtet zurzeit als Professor für Medizin an der Georgetown University und war mehr als 25 Jahre lang Kliniker, Forscher und international führender Gesundheitsexperte für Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Gesundheitssystemen und internationalen Gesundheitsrichtlinien. https://cghpi.georgetown.edu/profile/the-honorable-dr-mark-dybul/

In seiner neuen Funktion als Public Safety & Defense Advisor wird Dr. Dybul das Unternehmen im Hinblick auf mögliche Anwendungsfälle für die Plattform strategisch beraten, um Lösungen für die Herausforderungen im Zusammenhang mit den globalen Gesundheitssystemen, der Vorsorge im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Biosicherheit, der globalen Gesundheitssicherheit und der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen wissenschaftlichen Technologien und der öffentlichen Sicherheit sowie weiterreichenden nationalen Sicherheitsaspekten zu erarbeiten.

Die künstliche Intelligenz hat das Potenzial, eine immer bedeutendere Rolle bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung, der Biosicherheit und der öffentlichen Sicherheit zu spielen. Ich freue mich darauf, Redwood bei der weiteren Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die einen Beitrag zur Innovation in diesen essenziellen Bereichen leisten können, so Dr. Dybul.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

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