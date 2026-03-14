Aktienanalysen der Woche: Oracle, Marvell Technology & Adobe





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Der Boom rund um künstliche Intelligenz verändert derzeit ganze Branchen – und sorgt dafür, dass immer mehr Technologieunternehmen ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Anlegern rücken. Während einige Konzerne bereits als klare Gewinner gelten, stehen andere noch im Schatten der großen Namen, könnten aber ebenfalls stark vom Ausbau der globalen KI-Infrastruktur profitieren. Genau hier setzen unsere aktuellen Aktienanalysen an: Wir werfen einen Blick auf drei spannende Tech-Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen der digitalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen – von Cloud-Infrastruktur über Halbleiterlösungen bis hin zu Kreativsoftware.





Im Fokus stehen diese Woche Oracle, Marvell Technology und Adobe. Oracle will sich im Wettbewerb der großen Cloud-Plattformen als wichtiger Anbieter für KI-Rechenleistung positionieren, Marvell liefert als Chipentwickler entscheidende Technologien für moderne Rechenzentren, und Adobe setzt zunehmend auf generative KI, um seine führende Stellung im Kreativsoftware-Markt auszubauen. In den folgenden Analysen betrachten wir die aktuellen Quartalszahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber sowie die Bewertung und Charttechnik der jeweiligen Aktien – und ordnen ein, welche Chancen und Risiken sich für Anleger im Jahr 2026 ergeben könnten.





Oracle (ORCL):





Oracle Aktienanalyse









Marvell Technology (MRVL):





Marvell Technology Aktienanalyse









Adobe (ADBE):





Adobe Aktienanalyse









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