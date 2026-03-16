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CERN-Zulieferer Centiel will an die Börse

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Technologiefirma Centiel will kommenden Monat über einen Zusammenschluss mit der Mantelgesellschaft HT5 an die Schweizer Börse gehen. Nach der Transaktion peilt die im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung ‌tätige Firma einen Börsenwert von 166 Millionen Franken an, wie es am Montag auf einer Pressekonferenz hieß. Der Vollzug ⁠der Fusion ⁠sei für den 16. April vorgesehen. Voraussetzung sei grünes Licht von der HT5-Generalversammlung vom 13. April. Im Rahmen der von der UBS organisierten Transaktion können Anleger neue Aktien sowie Titel aus dem Bestand der Firmengründer im Wert ‌von insgesamt bis zu 30 Millionen ‌Franken zeichnen. Institutionelle Investoren hätten bereits verbindliche Kapitalzusagen für die gesamte geplante Emission abgegeben.

Centiel entwickelt und produziert Technologie, mit der ⁠kritische Infrastruktur vor Stromausfällen oder Netzschwankungen geschützt werden kann. Produkte ‌von Centiel, die rund 100.000 ⁠Franken kosten, werden etwa von Rechenzentren, Krankenhäusern, Banken oder dem Kernforschungszentrum CERN eingesetzt. Die 2015 gegründete Firma mit Sitz in Lugano wuchs von 2023 bis 2025 ‌um durchschnittlich 30 Prozent ⁠und erwirtschaftete im vergangenen Jahr ⁠bei einem Umsatz von 45,7 Millionen Franken einen Nettogewinn von acht Millionen Franken. Mittelfristig rechnet die Firma mit einem Wachstum von jährlich rund 20 Prozent. Centiel ging aus der 2012 vom Elektrotechnikkonzern ABB geschluckten Newave hervor. Neben ABB sind auch andere Industrieriesen wie Eaton oder Schneider in dem Geschäft tätig.

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