Commerzbank-Chefin: Wären für Gespräche über Vorschlag von Unicredit bereit

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp will als Antwort auf das angekündigte Übernahmeangebot der italienischen Unicredit die eigene Profitabilität noch schneller steigern. "Wir denken derzeit über eine Beschleunigung nach", ‌sagte Orlopp am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV.

"Das ist im Interesse aller Anteilseigner." Im Februar ⁠hatte die ⁠Commerzbank erklärt, ihr ursprüngliches Gewinnziel für 2026 von 3,2 Milliarden Euro übertreffen zu wollen. Das Übernahmeangebot der italienischen Großbank bezeichnete Orlopp als sehr niedrig. Unterstützt von der Bundesregierung besteht die Commerzbank auf ihrer ‌Eigenständigkeit.

Die Unicredit, die knapp 30 Prozent ‌an dem Frankfurter Institut hält, hatte am Montag ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in eigenen Aktien angekündigt, um ⁠die 30-Prozent-Hürde zu überspringen und die Commerzbank-Führung und die ‌Bundesregierung zu Verhandlungen zu zwingen. "Um ⁠uns für Gespräche an den Tisch zu bringen, ist eine Übernahme nicht notwendig", sagte Orlopp in dem Interview. "Wir wären absolut bereit, uns zusammenzusetzen ‌und einen Vorschlag von ⁠Unicredit zu erörtern."

Die Commerzbank hatte ⁠in der Vergangenheit Gespräche mit ihrem Großaktionär Unicredit über eine mögliche Fusion mit dem Argument abgelehnt, es liege kein konkretes Übernahmeangebot vor. Die Fondsgesellschaft Union Investment, ebenfalls ein Commerzbank-Aktionär, empfahl dem Management der Bank, nun in einen "konstruktiven Dialog" mit den Italienern zu treten.