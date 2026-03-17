Gold im Chart-Check: Schlüsselmarke 5.000 USD! - HSBC Daily Trading TV 17.03.2026
HSBC · Uhr
Von Ende Januar stammt das Gold-Allzeithoch bei 5594 USD pro Feinunze. Seitdem hat sich das Sentiment etwas abgekühlt. Grund genug für Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV auf die aktuellen charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls zu schauen.
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