Gold im Chart-Check: Schlüsselmarke 5.000 USD! - HSBC Daily Trading TV 17.03.2026

Von Ende Januar stammt das Gold-Allzeithoch bei 5594 USD pro Feinunze. Seitdem hat sich das Sentiment etwas abgekühlt. Grund genug für Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV auf die aktuellen charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls zu schauen.





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