Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trumps Ruf nach Nato-Hilfe

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Trumps Ruf nach Nato-Hilfe:

"Die USA schaffen es bislang nicht, den Straße von Hormus freizuhalten. Dass US-Präsident Trump die Nato-Verbündeten dafür in die Pflicht nehmen will, liegt nahe. Der deutsche Bundeskanzler, der Außenminister und der Verteidigungsminister haben sich mehrfach und in aller Deutlichkeit gegen eine Beteiligung an diesem Krieg ausgesprochen. Freilich kommt die erneute Bedrohung des Bündnisses nach der Grönlandkrise eher unerwartet. Dass der Konflikt zwischen Europäern und USA in der Arktis nicht eskalierte, liegt daran, dass die Nato-Mitglieder gegen die Führungsmacht USA standhaft geblieben sind. So muss es auch jetzt sein."/yyzz/DP/men