EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.03.2026 / 11:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jörn
|Nachname(n):
|Joseph
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Pfandbriefbank AG
b) LEI
|DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008019001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,766 EUR
|4.149,00 EUR
|2,770 EUR
|5.540,00 EUR
|2,782 EUR
|11.128,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,7756 EUR
|20.817,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradelink
|MIC:
|VTLS
18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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