EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.03.2026 / 17:58 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Uwe Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,30 EUR 900.900,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,3000 EUR 900.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Viromed Medical AG Hauptstraße 105 25462 Rellingen Deutschland Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/

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