Neue Wasserstoffanlage:

Thyssenkruppp Nucera erhöht Prognose für Neugeschäft

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 zuversichtlicher für das Neugeschäft. So soll der Auftragseingang von 348 Millionen Euro auf 550 bis 850 Millionen Euro steigen, teilte das zum Industriekonzern Thyssenkrupp zugehörige Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Bislang war Nucera von 350 bis 900 Millionen Euro ausgegangen.

Hintergrund ist vor allem ein Auftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve, Elektrolyseure mit einer Kapazität von 300 MW für eine Wasserstoffanlage in Andalusien zu liefern. Nachdem Moeve die finale Investitionsentscheidung bereits Anfang März getroffen habe, sei nun ein entsprechender Auftrag zur Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung an Thyssenkrupp Nucera vergeben worden, hieß es.

Das Auftragsvolumen liege dabei im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei der Auftragseingang im Verlauf des zweiten Halbjahres 2025/26 gebucht werden soll. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus diesem Projekt nur geringe Effekte auf die Umsatzentwicklung; die Umsatzrealisierung wird mehrheitlich ins Geschäftsjahr 2026/27 fallen.

Nucera hatte erst am Vorabend wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele gekappt./nas/stk

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