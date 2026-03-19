EQS-News: Surya Roshni baut seine Präsenz in Deutschland mit erfolgreicher Teilnahme an der Light + Building 2026 weiter aus

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Surya Roshni baut seine Präsenz in Deutschland mit erfolgreicher Teilnahme an der Light + Building 2026 weiter aus



19.03.2026 / 14:30 CET/CEST

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Frankfurt, Deutschland | 19 März 2026

Surya Roshni Limited, eines der führenden diversifizierten Unternehmen Indiens mit einer starken Präsenz in den Bereichen Beleuchtungslösungen, Drähte und Kabel, Haushaltsgeräte, Ventilatoren und Elektrogeräte, Stahlrohre, PVC-Rohre, Wasserpumpen und Wassertanks, hat seine Teilnahme an der Light + Building 2026 in Frankfurt erfolgreich abgeschlossen. Die Messe fand vom 8. bis 13. März 2026 statt.

Der Auftritt markierte einen wichtigen Schritt beim weiteren Ausbau der Präsenz des Unternehmens in Deutschland und unterstreicht die strategische Ausrichtung, die Marktposition in Europa weiter zu stärken.

Deutschland gilt als technologieorientierter und innovationsgetriebener Markt und ist ein wichtiges Tor zum europäischen Markt. Durch die Teilnahme an der Messe in Frankfurt konnte Surya Roshni den Austausch mit internationalen Partnern, Branchenvertretern und potenziellen Kunden weiter intensivieren und gleichzeitig seine Kompetenz bei zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen präsentieren.

Mit einer über fünf Jahrzehnte langen Fertigungstradition setzt Surya Roshni seit vielen Jahren auf moderne deutsche Technologien in seinen Produktionsprozessen – darunter Glasfertigungsanlagen, moderne Maschinen für Beleuchtungssysteme sowie Erweiterungen im Bereich Drähte, Kabel und Stahl. Diese langjährige Integration internationaler Technologien zeigt das klare Engagement des Unternehmens für Präzision, Qualität und kontinuierliche Innovation.

Auf der Messe präsentierte Surya ein breites Produktportfolio, darunter Beleuchtungslösungen, Ventilatoren, Haushaltsgeräte, Drähte und Kabel, PVC-Rohre und Zubehör, Wassertanks, Wasserpumpen, Schaltgeräte, Verteilerkästen und Zähler.

Zu den Highlights gehörten unter anderem moderne Draht- und Kabellösungen, fortschrittliche Schaltanlagen, Multi-CCT LED-Beleuchtung, Verlängerungssteckdosen, elektrische Mückenabwehrgeräte sowie kleine Haushaltsgeräte. Alle Produkte wurden mit Fokus auf Energieeffizienz, Langlebigkeit sowie die Einhaltung von IS-, IEC- und internationalen Sicherheitsstandards entwickelt.

Herr Jai Prakash Agarwal, Chairman von Surya Roshni Limited, sagte zur erfolgreichen Teilnahme:

„Deutschland setzt weltweit Maßstäbe in der Ingenieurskunst. Unsere Teilnahme an der Light + Building 2026 hat uns die Möglichkeit gegeben, mit internationalen Branchenführern in Kontakt zu treten und unser Engagement für innovative, nachhaltige und energieeffiziente Lösungen weiter zu stärken.“

Die Innovationskraft von Surya wird maßgeblich durch das Surya Technology & Innovation Centre (STIC) im NCR unterstützt, das eine wichtige Rolle in der Produktentwicklung, beim Testen und bei der Qualitätssicherung spielt.

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Technologien baut Surya Roshni seine Position als verlässlicher globaler Hersteller weiter aus und setzt auf langfristige Partnerschaften sowie nachhaltige Wertschöpfung.

Über Surya Roshni Limited

Surya Roshni Ltd. wurde 1973 gegründet und ist heute ein diversifiziertes indisches Unternehmen mit einer starken Präsenz in den Bereichen Beleuchtungslösungen, Haushaltsgeräte, Ventilatoren, Stahlrohre, PVC-Rohre, Drähte und Kabel sowie weitere Infrastrukturprodukte.

Das Unternehmen verfügt über eine starke Position im Bereich Consumer- und Professional-Lighting und bietet effiziente Lösungen für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Infrastrukturprojekte.

Dank integrierter und rückwärtsintegrierter Produktionskapazitäten, einer starken Forschung und Entwicklung sowie eines umfangreichen Vertriebsnetzes betreibt Surya derzeit sieben Produktionsstandorte in Indien.

Das Surya Technology & Innovation Centre (STIC) im NCR unterstützt die Produktentwicklung durch strenge Qualitäts-, Test- und Leistungsstandards.

Mit Exporten in über 50 Länder hat sich Surya in mehr als fünf Jahrzehnten zu Indiens größtem Exporteur von ERW-Rohren sowie zu einer führenden Marke im Bereich Beleuchtung und Elektrolösungen entwickelt.

Das Unternehmen bleibt weiterhin dem Ziel verpflichtet, nachhaltige Produktion, langfristige Partnerschaften und dauerhaften Mehrwert für Kunden, Gemeinschaften und Partner zu schaffen.



www.surya.co.in

Contact Info:

Jyoti Awasthi

jyoti@houseofcommunication.in

Surya Roshni Limited

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