Neue direkte Zugverbindung von Hamburg nach Amsterdam

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Direkt von Hamburg nach Amsterdam fährt neu ab Freitag, 20. März, dreimal pro Woche die niederländische Eisenbahngesellschaft Govolta. Weitere Halte auf dem Weg sind Bremen, Bad Bentheim in Niedersachsen sowie in den Niederlanden Hengelo, Deventer und Amersfoort, teilte das Unternehmen mit. Die Verbindung wird montags, mittwochs und freitags angeboten, ab dem Sommer will Govolta täglich zwischen Amsterdam und Hamburg verkehren.

Govolta baut parallel auch sein Angebot zwischen Berlin, Niedersachsen und Amsterdam aus: Hier verkehrt das Bahnunternehmen schon ab heute dreimal pro Woche - jeweils montags, mittwochs und freitags - und hält dabei auch in Hannover, Osnabrück und Bad Bentheim sowie in Hengelo, Deventer und Amersfoort./may/DP/zb

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