Wegen Krieg im Iran
Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 135,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,19 Dollar mehr als am Tag zuvor. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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