Wegen Krieg im Iran

Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
Quelle: Adobe.com/diter

(dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 135,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,19 Dollar mehr als am Tag zuvor. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk

Das könnte dich auch interessieren

Internationale Energieagentur
IEA: Mehr als 400 Millionen Barrel Öl aus Reserven in Kürze frei16. März · Reuters
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Iran attackiert Ziele am Golf
Nordsee-Öl steigt wieder auf 100 US-Dollar12. März · dpa-AFX
Nordsee-Öl steigt wieder auf 100 US-Dollar
Iran-Krieg
Ölpreise drehen in die Verlustzone16. März · dpa-AFX
Ölpreise drehen in die Verlustzone
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könntegestern, 15:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Tradergestern, 14:08 Uhr · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News