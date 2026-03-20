EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Dr. Ralph Rheinboldt hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.03.2026 / 11:25 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Rheinboldt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FUCHS SE
b) LEI
|529900SNF9E1P5ZO4P98
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5D64
b) Art des Geschäfts
|Dr. Ralph Rheinboldt hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen der Verpflichtung der Mitglieder des Vorstands, jeweils einen Teil der variablen Barvergütung in Vorzugsaktien der FUCHS SE zu investieren und mehrere Jahre zu halten. Die Ausführung der Dauerorder ist jeweils aufschiebend bedingt durch die Auszahlung des Betrags, für den Vorzugsaktien zu erwerben sind, durch die FUCHS SE. Die aufschiebende Bedingung ist nunmehr eingetreten, die Bank ist dementsprechend beauftragt, für bis zu EUR 263.225,00 marktschonend Vorzugsaktien der FUCHS SE bis zum 03. April 2026 zu erwerben.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|20.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103804 20.03.2026 CET/CEST
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