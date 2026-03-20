Höchster Stand seit 2010

Mit einem Kursplus von 27 % ist die RWE-Aktie im bisherigen Jahresverlauf der absolute Topperformer unter den DAX®-Titeln. Der Versorger trotzt dabei den jüngsten Marktturbulenzen, verbuchte seit unserer letzten Einschätzung weitere Kursgewinne und erreicht inzwischen den höchsten Stand seit 2010 (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. März). Ein wesentlicher Grund für die damalige Analyse war eines unserer Lieblingsmodelle, welches die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ kombiniert. Die Selektion trendstarker, trendstabiler und gleichzeitig schwankungsarmer Titel hat sich in diesem Fall ausgezahlt. Übrigens, besagtes Modell signalisiert für die RWE-Aktie weiterhin „grünes Licht“. Das Kursziel aus der nach oben aufgelösten Schiebezone der letzten Jahre von rund 60 EUR hat der Titel inzwischen fest vor Augen. Auf Tagesbasis liegt zudem eine weitere, kleinere Schiebezone vor, welche ebenfalls ein Kursziel von gut 60 EUR bereithält. Zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der 38-Tage-Linie (akt. bei 53,70 EUR) nachziehen.

RWE (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RWE

Quelle: LSEG, tradesignal²

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