IPO
Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Im dank gesunkener Ölpreise wieder etwas aufgehellten Gesamtmarkt sind die Aktien von Vincorion am Freitag erfolgreich an die Börse gestartet. Mit 19,50 Euro lagen sie fast 15 Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Investor Star Capital von Teilen des Rüstungsunternehmens getrennt hat. Auch andere Werte der Branche legten überdurchschnittlich zu./ag/jha/
IPO am Freitag geplantFür wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnte18.03.2026 · 15:30 Uhr · onvista
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