Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnte

Erst TKMS, dann Gabler, nun Vincorion: In Deutschland eilen hochspezialisierte Rüstungsfirmen derzeit schnell hintereinander an die Börse. Angesichts des Booms der Branche kein Wunder, dass die Firmen nun eine günstige Chance sehen, ihre Aktien zu platzieren. Nur: Ist, was für Rüstungsunternehmen und deren Altaktionäre eine gute Gelegenheit ist, auch gut für diejenigen, die die Aktien zum Börsengang zeichnen?

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