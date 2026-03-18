IPO am Freitag geplant

Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnte

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Mit Vincorion kommt ein weiterer Spezialist aus der Rüstungsindustrie an die Börse. Hier erfährst du, wie es um das Geschäft des Zulieferers steht, wie die Bewertung ausfallen dürfte und ob es sich lohnt, die Aktie noch schnell zu zeichnen.

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Flugabwehrraketensysteme im Einsatz
Quelle: Adobe.com/KKF

Erst TKMS, dann Gabler, nun Vincorion: In Deutschland eilen hochspezialisierte Rüstungsfirmen derzeit schnell hintereinander an die Börse. Angesichts des Booms der Branche kein Wunder, dass die Firmen nun eine günstige Chance sehen, ihre Aktien zu platzieren. Nur: Ist, was für Rüstungsunternehmen und deren Altaktionäre eine gute Gelegenheit ist, auch gut für diejenigen, die die Aktien zum Börsengang zeichnen?

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