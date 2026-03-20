Pressestimme: 'Volksstimme' zum Orban-Eklat in Brüssel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Orban-Eklat in Brüssel:

"Viktor Orban, Großmeister der populistischen Provokation, ist diesmal zu weit gegangen. Wenn aus der Blockade-Drohung die Sabotage des Brüsseler Klubs bei der Ukraine-Hilfe wird, hat er den Bogen überspannt. Einmal mehr stolpert die Gemeinschaft so über das Einstimmigkeitsprinzip bei Top-Entscheidungen. Also muss an dieser Stelle das Europas Regelwerk geändert werden, um solche Querschüsse auszuschließen. Dass der Ungar immer wieder allerdings die Kollegen und die EU-Führung zum Narren hält, hat auch mit Brüsseler Personal zu tun. Ließ sich Orban von einem Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch zu manchem Einlenken bewegen, passiert das bei Ursula von der Leyen eben nicht."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Mögliche Übernahme
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"16. März · dpa-AFX
Unicredit bietet für Commerzbank: "An der Zeit zu reden"
Welthandels-Organisation
WTO warnt: Nahost-Konflikt bedroht Welthandelgestern, 14:10 Uhr · dpa-AFX
WTO warnt: Nahost-Konflikt bedroht Welthandel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News