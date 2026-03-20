SAP im Fokus an kritischer Unterstützungsmarke

Die SAP-Aktie steht charttechnisch an einem entscheidenden Punkt: Nach einem Hoch nahe 280 EUR folgte kein stabiler Rücksetzer, sondern ein dynamischer Abverkauf mit klarer Serie tieferer Hochs und Tiefs. Besonders der Bruch der psychologisch wichtigen 200-EUR-Marke beschleunigte den Abwärtstrend deutlich. Inzwischen hat das Papier die zentrale Unterstützungszone bei 149–155 EUR erreicht – ein Bereich, der aus technischer Sicht als potenzielle Wenderegion gilt und kurzfristig eine Gegenbewegung auslösen könnte.

Aktuell notiert SAP bei rund 153,50 EUR und damit direkt am Schlüssel-Support. Aufgrund des steilen Abverkaufs wirkt der Markt kurzfristig überdehnt, was die Chancen auf einen technischen Bounce erhöht. Dennoch bleibt jede Erholung vorerst als Bewegung innerhalb eines intakten Abwärtstrends zu werten. Erst eine Rückeroberung der Zone 167–174 EUR würde das Chartbild aufhellen, während ein Bruch unter 145 EUR weitere Abgaben in Richtung 116 EUR und tiefer wahrscheinlich machen würde.

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