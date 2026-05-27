Broadcom - Mit neuem Schwung?
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Mit neuem Schwung?
Bei der Broadcom-Aktie handelt es sich um einen langfristigen Momentumtitel. Regelmäßige Leserinnen und Leser wissen, dass wir die Kombination aus einer hohen relativen Stärke und dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Beides wird bei dem Technologietitel später nochmal eine Rolle spielen. Doch zunächst bleiben wir bei den quantitativen Indikatoren. Während der MACD ein neues Einstiegssignal geliefert hat, weiß die relative Stärke nach Levy mit dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Monate zu gefallen. Charttechnisch kann die Konsolidierung der letzten Monate zudem als klassische Schiebezone interpretiert werden. Entsprechend sorgt der jüngst erfolgte Vorstoß in „uncharted territory“ für ein doppeltes Ausrufezeichen. Zum einen stellt ein neues Allzeithoch (442,36 USD) eines der besten Signale der technischen Analyse dar, zum anderen ist damit das eingangs erwähnte Lieblingssetup aus hohem Momentum und abgeschlossener Konsolidierungsformation erfüllt. Während die Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 110 USD bereithält, sind die Ausbruchsmarken bei rund 400 USD als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.
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Bei der Broadcom-Aktie handelt es sich um einen langfristigen Momentumtitel. Regelmäßige Leserinnen und Leser wissen, dass wir die Kombination aus einer hohen relativen Stärke und dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Beides wird bei dem Technologietitel später nochmal eine Rolle spielen. Doch zunächst bleiben wir bei den quantitativen Indikatoren. Während der MACD ein neues Einstiegssignal geliefert hat, weiß die relative Stärke nach Levy mit dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Monate zu gefallen. Charttechnisch kann die Konsolidierung der letzten Monate zudem als klassische Schiebezone interpretiert werden. Entsprechend sorgt der jüngst erfolgte Vorstoß in „uncharted territory“ für ein doppeltes Ausrufezeichen. Zum einen stellt ein neues Allzeithoch (442,36 USD) eines der besten Signale der technischen Analyse dar, zum anderen ist damit das eingangs erwähnte Lieblingssetup aus hohem Momentum und abgeschlossener Konsolidierungsformation erfüllt. Während die Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 110 USD bereithält, sind die Ausbruchsmarken bei rund 400 USD als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.
Broadcom (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Broadcom
Quelle: LSEG, tradesignal²
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