3 Aktien, die bis 2035 mehr wert sein könnten als Apple

Amazon und Tesla haben die viert- bzw. fünftgrößte Marktkapitalisierung, aber sie haben in den kommenden Jahren noch eine Menge Wachstum zu bewältigen.

Shopify ist viel kleiner als Amazon oder Tesla, aber seine einzigartige E-Commerce-Plattform könnte das Unternehmen in einer Welt, in der immer mehr Menschen für sich selbst arbeiten oder sich einen Nebenjob suchen, weltweit dominieren.

Vor 13 Jahren war Apple noch nicht das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Es sollte niemanden überraschen, wenn das Unternehmen in 13 Jahren nicht mehr an der Spitze steht.

Wichtige Punkte

Apple ist ein Biest, und niemand wird es in nächster Zeit von der Spitze der Marktkapitalisierung verdrängen. Mit einer Bewertung von 2,8 Billionen US-Dollar ist Apple zwar im Moment dominant, aber der Klassenprimus aus Cupertino wird wahrscheinlich nicht ewig an der Spitze bleiben. Nach 13 Jahren wäre es keine Überraschung, wenn jemand anderes diesen Platz einnehmen würde. Wer könnte das sein?

Ich denke, Amazon, Tesla Motors, Alphabet und Shopify haben plausible Chancen, die Marktkapitalisierung von Apple zu schaffen. Wir werden sehen, warum jedes dieser drei bereits bekannten Unternehmen im Jahr 2035 das wertvollste börsennotierte Unternehmen sein kann.

Amazon.com

Wenn du so bist wie ich, bist du heutzutage stark auf Amazon angewiesen. Es gibt E-Commerce, Lebensmittellieferungen vor Ort, die namensgebende Unterhaltungselektronik und ein wachsendes Angebot an digitalen Inhalten. Mit der weit verbreiteten AWS-Cloud-Plattform machst du wahrscheinlich auch dann Geschäfte mit Amazon, wenn du gar nicht weißt, dass du mit Amazon Geschäfte machst.

Amazon ist ein Biest. Der Umsatz stieg um 22 % auf 469,8 Mrd. US-Dollar. Apple kam im Geschäftsjahr 2021 auf einen Umsatz von nur 365,8 Mrd. US-Dollar. Natürlich erzielt Amazon derzeit eine geringere Gewinnspanne. Apple hat hier die bessere Kennzahl verdient. Allerdings ist Amazon der beständigere Wachstumswert. Das Wachstum von Apple kommt in Schüben. In einem Geschäftsjahr wächst der Umsatz zweistellig, um dann in den nächsten zwei Jahren wieder abzufallen. Wirklich? Schau dir das Muster der letzten zehn Jahre an. Amazon hat ein attraktiveres Muster und hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein zweistelliges jährliches Wachstum des Umsatzes verzeichnet.

Apple hat es geschafft, zusätzlich zu seinen innovativen Premiumprodukten eine margenstarke Dienstleistungskomponente zu entwickeln. Apple dürfte auch weiterhin gut abschneiden, aber es ist auch leicht zu erkennen, wie Amazons konsequente große Schritte das Unternehmen bis 2035 noch wertvoller machen könnten.

Tesla Motors

Diese Wahl wird polarisieren. Tesla Motors ist bereits die fünftwertvollste Aktie nach Marktkapitalisierung, und es gibt keinen Mangel an Bären, die sich darüber wundern, dass jeder größere Autohersteller nach Umsatz für weniger gehandelt wird. Ich gehöre nicht zu diesen Bären, und das nicht nur, weil die alten Autobauer oft überschuldete Bilanzen und problematische Pensionsverpflichtungen haben.

Tesla ist anders. Jeder steigt jetzt auf den Elektroautotrend auf, aber es wird schwer sein, das unternehmenseigene Supercharger-Netzwerk zu duplizieren. Es wird schwer sein, mit der Technik von Tesla mitzuhalten, denn Rückrufe sind in der Regel nur Software-Updates, die über die Luft übertragen werden. Apropos Berichte: Wird dein Auto alle paar Monate besser wie ein Tesla?

Apple hat seine Hardware in einen Schwall margenstarker Dienstleistungen verwandelt, und Tesla hat dasselbe getan. Tesla-Besitzer/innen können 12.000 US-Dollar - oder 199 US-Dollar pro Monat - für vollständige Selbstfahrfunktionen bezahlen, die laut Elon Musk noch in diesem Jahr Realität werden sollen. Das Wachstum von Tesla ist atemberaubend, aber der große Fehler, den Bären machen, ist die Annahme, dass das Ertragspotenzial jedes Teslas, der vom Band läuft, dasselbe ist wie das der Autos seiner Konkurrenten.

Shopify

Machen wir uns auf die Suche nach einem dritten Kandidaten, der im Jahr 2035 der König der Marktkapitalisierung sein wird. Shopify ist wesentlich kleiner als Apple. Es müsste um das 33-Fache zulegen, um den Platzhirsch einzuholen. Außerdem hat sich Shopify in letzter Zeit als sterblich erwiesen und ist seit dem Allzeithoch im letzten Jahr um 63 % gefallen. Trotzdem solltest du nicht gegen die schnell wachsende Plattform wetten, die E-Commerce für Unternehmen und Unternehmer aller Größenordnungen Wirklichkeit werden lässt.

Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 57 %, einschließlich eines Umsatzwachstums von 41 % im Jahresvergleich in den Ergebnissen des vierten Quartals, die letzte Woche veröffentlicht wurden. Die Prognosen waren etwas vage, sodass sich die Anleger auf ein langsameres Wachstum einstellen mussten. Die einzigartige Rolle von Shopify ist es jedoch wert, untersucht zu werden. Man kann argumentieren, dass Amazon auch den Onlineverkauf über seinen riesigen Marktplatz unterstützt, aber Shopify bietet professionelle, eigenständige digitale Schaufenster an. Außerdem lässt sich Shopify nahtlos in die wachsende Zahl von Verkaufskanälen einbinden - im Gegensatz zu Amazon, das das Geschäft über seinen namensgebenden Marktplatz laufen lassen will.

Die Gig-Economy wird sich in den kommenden Jahren weiter ausbreiten, und Shopify wird die Kreativen und Unternehmungslustigen mit sofortigen Onlineshops ausstatten. Die Aktie von Shopify mag derzeit in Ungnade gefallen sein, aber sie hat das Zeug dazu, noch lange Zeit als Wachstumswert zu wachsen.

Der Artikel 3 Aktien, die bis 2035 mehr wert sein könnten als Apple ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 18.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rick Munarriz besitzt Amazon, Apple und Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Apple, Shopify und Tesla.

