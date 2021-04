Aixtron: Analysten sehen Korrektur als Kaufgelegenheit – „Die Party geht weiter, sie wurden gerade eingeladen“

Nachdem es am Vortag tief in den Keller gegangen war, können sich die Papiere von Aixtron im heutigen Handel deutlich von ihrem Rutsch erholen. Bis zum Mittag hat die Aktie mit einem Plus von 5 Prozent wieder einiges an Boden gut gemacht. Gleich mehre Analysten sehen die Kurskorrektur auf 16,65 Euro und damit das tiefste Niveau seit sieben Wochen als Kaufchance.

Uwe Schupp von der Deutschen Bank signalisiert gar einen Kursspielraum bis 26 Euro. „Die Party geht weiter, sie wurden gerade eingeladen“, so sein Fazit. Nicht zum ersten Mal habe die Aktie trotz guter Auftragslage und optimistischer Ziele geschwächelt. Auch er sieht darin eine Chance für die Anleger, die die Story bislang verpasst haben. Denn er macht klar: Er sieht das Geschäftspeak noch nicht erreicht.

Ende Februar hatten Aixtron-Aktien mit 20,35 Euro das höchste Niveau seit 2011 erreicht. Seither laufen sie unter großen Schwüngen seitwärts.

