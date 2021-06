DraftKings: Online-Sportwettenanbieter im Shortselling-Fadenkreuz von Hindenburg Research – Aktie erhält jedoch Rückendeckung am Markt

DraftKings, ein in Boston, USA ansäßiges Unternehmen aus dem Bereich digitaler Sport- und Spielwetten, steht derzeit an den US-Märkten im Fokus, nachdem Hindenburg Research, ein für Short-Wetten bekannter Hedgefonds, bekannt gegeben hat, dass man aufgrund von fragwürdigen Geschäften eines neuen Unternehmenssegments von DraftKings Short-Positionen gegen die Aktie eingegangen ist.

Hedgefonds bekräftigt Short-Position mit Kritik an zugekaufter SBTech

Das Sportwettenunternehmen hat im gestrigen US-Handel nach der Ankündigung von Hindenburg Research im Tief mehr als 8 Prozent verloren. In dem Bericht des Hedgefonds wird die derzeitige Bewertung von Draftkings als bedenklich angesehen, da SBTech, eine Firma mit der DraftKings im letzten Jahr mittels eines SPAC-Mantelgeschäfts fusioniert ist, laut Hindenburg in fragwürdigen Glücksspielgeschäften involviert ist. Im Detail soll das Unternehmen in der Vergangenheit Online-Glückspielangebote in Ländern ermöglicht haben, in denen dies laut Gesetz verboten ist, darunter im Iran und in mehreren asiatischen Ländern, wie beispielsweise Thailand. Laut Hindenburg spielen somit „Schwarzmarkt“-Operationen durch SBTech in die Bilanz von DraftKings mit ein.

DraftKings hat in einer Erklärung jedoch klargestellt, dass man mit der Geschäftsgeschichte des zugekauften Unternehmens SBTech zufrieden sei. „Dieser Bericht wurde von jemandem verfasst, der short in DraftKings-Aktien gegangen ist und einen Anreiz hat, den Aktienkurs zu drücken“, wird ein DraftKings-Sprecher von US-Medien zitiert. „Unser Unternehmenszusammenschluss mit SBTech wurde 2020 abgeschlossen. Wir haben ihre Geschäftspraktiken gründlich überprüft und waren mit den Ergebnissen zufrieden. SBTech ist auf keinen Schwarzmärkten tätig. Spekulationen oder Anschuldigungen ehemaliger SBTech-Mitarbeiter kommentieren wir nicht.“ Hindenburg bezieht sich laut mehreren US-Medienberichten für die Anschuldigungen teilweise auf anonyme Aussagen von ehemaligen SBTech-Mitarbeitern.

DraftKings-Aktie erhält Rückendeckung nach Short-Angriff

Nachdem die Aktien von DraftKings im gestrigen Handel im Tief gut 8 Prozent einbüßen mussten, konnten die Papiere bis Handelsschluss jedoch gut die Hälfte des Verlustes wieder reinholen. Am Markt wird auf Aktivitäten der Reddit-Community verwiesen, die auf die Aktie aufgesprungen sind und den Kurs gestützt haben. Aufgrund des Angriffs eines leerverkaufenden Hedgefonds würde es in die gängige Strategie der Reddit-Investoren passen, in DraftKings einzusteigen.

Zudem hat Cathie Woods ARK Invest bekannt gegeben, dass es am Dienstag DraftKings-Aktien im Wert von 42 Millionen US-Dollar für den Ark Innovation ETF und den Ark Next Generation Internet ETF gekauft hat, wie das Branchenportal Marketwatch berichtet. Im heutigen vorbörslichen US-Handel notieren die DraftKings-Papiere minimal im Minus.

