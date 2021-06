Meme-Stocks: Der Höhenrausch geht auch in der neuen Handelswoche weiter – „Wird eine wichtige Lektion für junge Anleger“

Die neue Handelswoche ist nun auch an den US-Märkten gestartet und der Meme-Stock-Wahnsinn geht auch in dieser Woche fröhlich weiter. Aktien von Gamestop liegen im frühen US-Handel über 6 Prozent vorn, während Papiere des Kinobetreibers AMC ganze 18 Prozent höher notieren. Es scheint also vorerst kein Ende der Manie in Sicht zu sein, nachdem die Anleger die Werte in den letzten Wochen wieder in die Höhe getrieben haben.

Meme-Stocks: AMC und GME greifen einmal mehr nach den Sternen – die Reddit-Community behält ihre „Diamond Hands“

Nach einer zwischenzeitlichen Pause schraubt sich das Phänomen der Meme-Stocks in den letzten Wochen wieder nach oben, getrieben von den Privatinvestoren, die sich auf Reddit zusammenrotten und einen Short-Squeeze bei den Aktien provozieren wollen. Diese Bewegung hält sich nun schon wesentlich länger als von den meisten Analysten vermutet, doch am Markt herrscht weiterhin bei vielen die Meinung, dass bald das böse Erwachen folgt.

Thomas Peterffy, Gründer und Vorsitzender der Interactive Brokers Group Inc. und ein milliardenschwerer Marktveteran sieht in der derzeitigen Bewegung eine wertvolle Lektion, die die neu an den Markt gekommenen jungen Investoren lernen werden. „Es gibt ein Problem mit den Meme-Stocks, weil die Leute, die investieren, eine sehr beträchtliche Menge Geld verlieren werden“, wird er vom Branchenportal Marketwatch zitiert.

Aus Sicht von Peterffy ist das große Problem dieser Bewegung, die die Aktien mehr durch die Stimmung in den sozialen Medien und nicht durch die Fundamentaldaten beeinflusst, dass der Verlust für die meisten Anleger umso schmerzhafter sein wird, wenn die Aktien schließlich wieder auf realistische Bewertungsniveaus zurückfallen.

Jedoch sei dies für junge Investoren eine wichtige Lektion. „Als ich das erste Mal eine Position eröffnet habe, habe ich mein ganzes Geld verloren und beim zweiten Mal habe ich fast mein gesamtes Geld verloren und seitdem habe ich erheblich mehr verdient“, witzelt der Milliardär. „Ich finde es immer besser, wenn der erste Trade ein Verlusttrade ist.“

Peterffy schätzt, dass etwa 15.000 Konten mit einem Wert von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar bei Interactive für AMC Long sind und etwa 5.000 mit etwa 400 Millionen US-Dollar die Aktie shorten. Bei Gamestop geht er von einem ähnlichen Verhältnis aus. Peterffy besitzt rund 75 Prozent der Anteile von Interactive Brokers. Somit wettet ein erheblicher Teil laut den Schätzungen des Milliardärs auf weiter steigende Preise der Meme-Stocks.

onvista-Redaktion

