Puma: Aktie kämpft nach Zahlen mit Chartunterstützung – Top erreicht?

Nach endgültigen Geschäftszahlen sind die Aktien von Puma am Donnerstag zu Handelsbeginn deutlich unter Druck geraten. Mit 99,44 Euro rutschten die Papiere der Herzogenauracher zeitweise unter die Chartunterstützung um die runde Marke bei 100 Euro und verloren dabei 4,3 Prozent. Anschließend konnte sie die Verluste fast wettmachen, bevor sie zuletzt wieder bei minus 2 Prozent lagen. Ergebnisse und Ausblick seien eine Bestätigung der Vorabveröffentlichung, erklärte Grace Smalley von JPMorgan. Das Unternehmen hat bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und seine Prognose erhöht. Daher stehe vor allem das Wachstum in den einzelnen Regionen im Fokus, so Smalley. Gerade zu China wären Details in der Telefonkonferenz interessant.

onvista-Redaktion: Puma baut die Stärke seiner Marke weiter aus, die Geschäfte laufen glänzend und die Wachstumsprognosen bleiben erfreulich. Vor allem in Nordamerika besteht ein Run auf die Produkte des Sportartikelherstellers. Die Corona-Krise ist mit einem Umsatzwachstum von 90 Prozent zudem wieder mehr als ausgebügelt. Allerdings hat die Aktie bereits einen gewaltigen Höhenflug hinter sich, der seit Sommer 2015 bis auf den Corona-Crash im Grunde ungebremst gelaufen ist.

Je weiter die Kursexzesse gehen, desto schlechter wird das Chance/Risiko-Verhältnis trotz der anhaltend guten Geschäftszahlen. Defensiver eingestellte Anleger, die schon länger bei Puma dabei sind, sollten Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen, da die guten Zahlen keine Impulse mehr nach oben gegeben haben.

