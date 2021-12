QUALCOMM - Kann man bald wieder zugreifen?

Die Qualcomm-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 20. Januar 2021 zu einem Allzeithoch bei 167,94 USD.

Nach einer ausführlichen Korrektur startete im Oktober 2021 nach einem Rückfall in die Unterstützungszone zwischen 123,93 und 121,05 USD eine kurzfristige steile Rally. Diese führte am 15. November zu einem Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über das Hoch aus dem Januar 2021 und am 19. November zum aktuellen Allzeithoch bei 188,77 USD.

Seit diesem Rekordhoch kommt es zu Gewinnmitnahmen. Dabei näherte sich der Wert dem alten Allzeithoch an, erreichte es aber noch nicht. Neben diesem Hoch ist die Unterstützungszone um 152,69 USD noch zu beachten.

Bald Kaufkurse?

Die Gewinnmitnahmen in der Qualcomm-Aktie könnten bald zu Ende gehen. Kurzfristig ist aber noch mit einem Rücksetzer auf ca. 167,94 USD zu rechnen. Eine Ausdehnung bis ca. 152,69 USD ist möglich. Anschließend bestünde allerdings eine gute Chance auf eine weitere Rally. Ein mögliches Ziel läge dann bei 356,12 USD. Die Aktie könnte also nach Abschluss der Konsolidierung um über 100 % zulegen.

Fällt der Wert allerdings stabil unter 152,69 USD ab, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Dann wäre zwar im ersten Schritt „nur“ Abgaben bis ca. 138,85 USD möglich, aber eine weitere große Rally wäre dann kein Thema mehr.

Zusätzlich lesenswert:

DEUTSCHE BANK - Ein Hoffnungsschimmer für die Bullen

SAP - Direkt vor dem nächsten Kursrutsch?

NETFLIX - Potenzielles Kaufniveau naht

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

QUALCOMM - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)