Tagesausblick für 31.07.: DAX bricht ein. Techwerte im Fokus!

Bisher war vieles Spekulation. Heute kamen die Fakten. So sank das BIP in Deutschland im zweiten Quartal 2020 um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aus den USA wird stets eine annualisierte Rate gemeldet. Demnach schrumpfte das BIP in Q2 um 32,9 Prozent. Damit nicht genug. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben in USA auf historisch hohem Niveau. In der Woche bis einschließlich 25. Juli stellten 1,434 Millionen Menschen einen Neuantrag, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Die Hiobsbotschaften ließen die Kurse an den Aktienmärkten drastisch einbrechen. Der DAX® verlor im Tagesverlauf rund 3,5 Prozent auf 12.380 Punkte und der EuroStoxx®50 rund 3,0 Prozent auf 3.200 Punkte. In den USA starteten die Aktienbarometer mit einem Minus von rund einem Prozent in den Handel. Heute Abend werden noch einige US-Tech-Unternehmen Quartalszahlen melden.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen mehrheitlich nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank um drei Stellen auf -0,54 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich mit 0,545 Prozent dem Allzeittief. Die Edelmetalle kamen ebenfalls unter Druck. Der Goldpreis konnte die Marke von 1.940 US-Dollar zwar verteidigen. Der Silberpreis verlor jedoch mehr als einen Dollar auf 23 US-Dollar. Bei Palladium summierten sich die Verluste aus den vergangenen beiden Handelstagen auf knapp zehn Prozent. Verluste verzeichnete auch der Ölpreis. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank zeitweise unter die Marke von 42 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus