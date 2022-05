ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das solide erste Quartal unterstreiche die gut laufende Trendwende der Marke, schrieb Analystin Manjari Dhar am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 02:15 / EDT